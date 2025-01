ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Generali mit einem Kursziel von 23,70 Euro auf "Sell" belassen. Der Deal mit Natixis in der Vermögensverwaltung sorge für Größenvorteile und ein breiteres Angebot, schrieb Analyst Will Hardcastle am Dienstag./ag/ajx;