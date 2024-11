ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Generali nach Neunmonatszahlen auf "Sell" mit einem Kursziel von 21 Euro belassen. Die Ergebniskennziffern des Versicherers hätten seine Prognosen und die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion./edh/tih;