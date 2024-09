NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Generali auf "Buy" mit einem Kursziel von 28,50 Euro belassen. Gespräche mit Anlegern nach der kürzlich erfolgten Kaufempfehlung hätten ihn in seiner Auffassung gestärkt, dass der Markt die Verbesserung des Risikoprofils des italienischen Versicherers weiterhin unterschätze, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Viele Anleger hätten zudem gesagt, dass sie das Ausmaß der Umstrukturierung von Generali nicht erkannt hätten, insbesondere im Hinblick auf den Abbau der Garantiereserven im Lebengeschäft./la/nas;