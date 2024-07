NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ASML auf "Outperform" mit einem Kursziel von 980 Euro belassen. Bei dem Halbleiterindustrie-Ausrüster habe ein solider Auftragseingang im zweiten Quartal für Fortschritte mit Blick auf die Zielsetzungen für 2025 gesorgt, schrieb Analystin Sara Russo in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/gl;