Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat ASML nach einer Branchenkonferenz in New York auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 785 Euro belassen. Die jüngsten Gespräche mit Kunden ließen erwarten, dass der Chipausrüster im Sommer einen erheblichen Auftragseingang für seine EUV-Lithografiesysteme verzeichnen könnte, schrieb Analyst Alexander Duval in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. ASML sehe außerdem Künstliche Intelligenz (KI) als wichtigen Treiber für eine langfristig höhere Chip-Nachfrage sowie Spielraum für steigende Preise. Die Nachfrage aus China bleibe hoch./gl/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.06.2023 / 07:30 / BST





