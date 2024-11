NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ASML nach dem Kapitalmarkttag von 760 auf 840 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Janardan Menon betonte in seiner am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung die starken Aussichten des Chipausrüsters im Bereich der EUV-Litographiesysteme. Das Unternehmen erwarte Umsatzwachstum im Jahr 2026 und er teile diese Auffassung. Die Aktie sollte anziehen, sobald das Vertrauen der Anleger wieder zurückkehrt./tih/ag;