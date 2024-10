NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ASML nach reduzierten Geschäftszielen von 1260 auf 760 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Umsatzwarnung des Halbleiterindustrie-Ausrüsters sei enttäuschend, sei aber wohl eher auf spezifische Probleme bei Samsung und Intel sowie auf potenzielle Einschränkungen in China zurückzuführen als auf strukturellen Gegenwind, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er schraubte seine Umsatz- und Gewinnprognosen (EPS) für 2025 deutlich nach unten./edh/bek;