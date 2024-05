NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für ArcelorMittal von 30,00 auf 32,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Stahlkonzern habe starke Zahlen für das erste Quartal veröffentlicht, schrieb Analyst Moses Ola in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die Konsensschätzung für das operative Ergebnis (Ebitda) 2024 habe dank steigender Stahlpreise Luft nach oben./gl/mis;