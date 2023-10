ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 190 US-Dollar belassen. Die Wartezeiten auf ein neues iPhone schrumpften derzeit wie erwartet, schrieb Analyst David Vogt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings gebe es regionale Unterschiede, in Europa müssten sich Kunden über alle Modelle hinweg länger gedulden als noch vor einem Jahr. Generell deuteten die Daten auf ein stabiles Geschäft in den USA und eine leichte Stabilisierung in Europa hin, während die Verkäufe in China schwach seien./tav/edh;