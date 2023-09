FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat AMS-Osram nach einer Konferenz in London auf "Hold" mit einem Kursziel von 7 Franken belassen. Der Halbleiterhersteller gehe davon aus, dass der kürzlich angekündigte Ausstieg aus den Verbraucheraktivitäten, wie etwa Wafer-Level-Optik oder Audio, eine wichtige Rolle spielen werde, um die Sanierung des Geschäfts voranzubringen und auch für das Profitabilitätsziel 2026, schrieb Analyst Robert Sanders in einer am Freitag vorliegenden Studie./ck/ajx;