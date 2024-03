LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für AMS-Osram von 2,30 auf 2,00 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Simon Coles passte seine Schätzungen in einer am Montag vorliegenden Studie an die Stornierung eines Schlüsselprojekts der microLED-Strategie an. Dies sei ein schwerer Rückschlag für den Halbleiterkonzern, so der Experte. Die Schweizer könnten aber dennoch wachsen./ag/gl;