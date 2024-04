NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon mit Blick auf Entwicklungen im Bereich Künstliche Intelligenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 190 US-Dollar belassen. Der Online-Versandhändler werde wohl kein marktführendes komplexes Sprachmodell (Large Language Model, LLM) entwickeln, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Angesichts der starken Marktstellung des Cloud-Dienstes AWS dürfte der Tech-Konzern aber von solchen Modellen profitieren./bek/edh;