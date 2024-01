NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon auf "Buy" mit einem Kursziel von 175 US-Dollar belassen. Die chinesischen Online-Discounter Temu und Shein dürften keine große Bedrohung für das Online-Geschäft des US-Handelsriesen auf dem Heimatmarkt darstellen, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Freitag vorliegenden Studie. Filialketten wie H&M, Uniqlo, Zara und Dollar General seien von den Konkurrenten aus China schon eher gefährdet./bek/ajx;