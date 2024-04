NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie im Zuge einer Veranstaltung zum Cloud-Geschäft auf "Overweight" mit einem Kursziel von 165 US-Dollar belassen. An dieser hätten nicht nur 30 000 Interessierte teilgenommen, sondern auch die Chefs von Uber, Goldman Sachs, Mercedes-Benz und Palo Alto Networks, berichtete Analyst Douglas Anmuth in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Veranstaltung habe stark auf Anwendungen des KI-Chatbots Google Gemini abgehoben, unter anderem auf dessen Integration in Cloud-Dienste von Google./bek/ajx;