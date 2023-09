NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die A-Aktie von Alphabet angesichts von US-Wettbewerbsklagen gegen die Suchmaschine Google auf "Overweight" mit einem Kursziel von 150 US-Dollar belassen. Am Markt rechneten viele unabhängig vom Urteil mit einer "Win-Win-Situation" für den Google-Mutterkonzern, schrieb Analyst Douglas Anmuth in einer am Freitag vorliegenden Studie. In der Realität sei der Ergebnis-Spielraum aber wahrscheinlich vielfältiger./tih/gl;