NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Alphabet A-Aktie von 210 auf 235 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Google-Mutter gehört zu den Favoriten des Analysten Brad Erickson für 2025. Er lobte in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick immer neue KI-Produkte, die Einschätzungen konterkarierten, dass man beim Boomthema etwas im Hintertreffen sei./ag/ajx;