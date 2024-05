ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für die Alphabet A-Aktie auf "Neutral" mit einem Kursziel von 173 US-Dollar belassen. Bei der diesjährigen Entwicklerkonferenz Google I/O dürfte der Fokus auf Generativer Künstlicher Intelligenz in allen Verbraucher-Apps von Google liegen, aber folgerichtiger Treiber könnte die Ankündigung einer Kooperation für Gemini sein, um die Apps von Apple auf iPhones und anderen Geräten zu versorgen, schrieb Analyst Stephen Ju in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/jha;