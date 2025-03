NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Alphabet A-Aktie von 235 auf 200 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Unsicherheit in puncto Zölle und der Abteilung für Effizienz in der US-Regierung (Doge) belaste zunehmend die Investitionsentscheidungen im gesamten Technologiesektor, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zudem wirkten sich erste Anzeichen für eine konjunkturelle Abschwächung auf Entscheidungen über Geschäftsabschlüsse im Tech-Bereich aus. Dies bedeute, dass immer mehr Investoren an der Seitenlinie abwarten, um die Auswirkungen zu beurteilen./edh/mis;