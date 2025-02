Alphabet A 186.02 CHF 0.66% Charts

Analysen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Alphabet A-Aktie von 215 auf 220 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des vierten Quartals seien dank starker KI-Nachfrage solide gewesen, schrieb Analyst Eric Sheridan in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Man müsse in dieses Thema aber auch weiter viel investieren. Der Experte hob diesbezüglich seine Schätzungen für den fortlaufenden Investitionszyklus./ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2025 / 00:02 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



