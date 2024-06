NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Alphabet A-Aktie auf "Buy" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Die Auswahl des neuen Finanzvorstands sollte Zustimmung finden, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Anat Ashkenazi blicke auf eine erfolgreiche Tätigkeit in entsprechender Position bei Eli Lilly zurück./mf/edh;