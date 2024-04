NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Alphabet A-Aktie auf "Buy" mit einem Kursziel von 175 US-Dollar belassen. Analyst Brent Thill sieht in einer am Dienstag vorliegenden Studie reichlich Potenzial für eine Erholung der Aktie des Internetkonzerns. Risiken durch KI für das Such- und damit das Werbegeschäft von Google seien in den Kurs bereits eingepreist. Zudem verfüge der Konzern mit Blick auf KI über Top-Talente. Hinzu komme eine große Nutzer- und Datenbasis./mis/bek;