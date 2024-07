NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Allianz mit Blick auf eine Mehrheitsbeteiligung in Singapur mit einem Kursziel von 310 Euro auf "Buy" belassen. Income Insurance sei im Segment Schaden- und Unfallversicherung der größte Anbieter in Singapur und der drittgrößte im Segment Krankenversicherung, schrieb Analyst Philip Kett am Donnerstag. An der Anlagestory ändere der Deal aber nichts./bek/ag;