LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Aixtron von 22 auf 20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analyst Simon Coles kappte seine Wachstumsprognose für 2025 nach dem Quartalsbericht auf 4 Prozent. Das Geschäft des Halbleiterindustrie-Zulieferers sei kaum berechenbar, es drohten weitere Verzögerungen bei Investitionen in der Branche, schrieb er in einem am Donnerstag vorgelegten Kommentar./ag/edh;