HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Aixtron auf "Buy" mit einem Kursziel von 29 Euro belassen. Der Halbleiterausrüster dürfte in den kommenden Jahren vor allem von GaA-Anlagen profitieren, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das zweite Halbjahr dürfte sich mit Blick auf die Investitionen besser gestalten./mf/zb;