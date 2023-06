NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Aixtron auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Insgesamt sollte der Abwärtszyklus in der Chipbranche den Boden erreichen, schrieb Analyst Janardan Menon in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Gleichwohl müsse sich zeigen, ob der Plan Chinas, die Pkw-Nachfrage anzukurbeln, funktionieren werde. Mit Blick auf die jüngste Ankündigung des weltgrößten Chip-Auftragsfertigers TSMC, wonach die Investitionen 2023 nur am unteren Ende der avisierten Spanne liegen würden, dürfte sich dies bereits in den Auftragsbüchern von Chipindustrieausrüstern widerspiegeln./mis/ajx;