NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus nach Zahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Der Ausblick des Flugzeugbauers auf die Auslieferungen 2024 sei positiv, schrieb Analyst Ken Herbert in einer am Freitag vorliegenden Studie. Schwächer als erhofft seien aber die Zielsetzungen für den Free Cashflow, die Margen und die Kapitalverteilung./tih/ajx;