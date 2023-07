NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus nach Auslieferungszahlen im Juni auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Die ausgelieferten 72 Flugzeuge sollte bei Investoren für eine gute Stimmung sorgen, schrieb Analyst Ken Herbert in einer am Freitag vorliegenden Studie./bek/he;