NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Airbus mit einem Kursziel von 180 Euro auf "Outperform" belassen. Man sei hinsichtlich der Lieferketten-Probleme noch nicht ganz aus dem Schneider, schrieb Analyst Ken Herbert in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zum Quartalbericht. Operativ dürfte der Tiefpunkt aber erreicht sein./ag/zb;