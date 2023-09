NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Outperform" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Zwar dürften sich die Preissteigerungen im Lebensmittelhandel verlangsamen, eine echte Umkehr - also eine Deflation - sei aber unwahrscheinlich, schrieb Analyst William Woods in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Denn das wäre branchenuntypisch. Gleichwohl sei auch ein disinflationäres Umfeld nicht das beste für Investitionen in Lebensmittelwerte, allerdings seien die Aktien in dem Sektor aktuell auch nicht teuer./mis/zb;