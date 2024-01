NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1396 Euro belassen. Mit dem Technischen Leiter (CTO) Alexander Matthey verlasse Ende 2024 eine weitere Führungskraft den Zahlungsabwickler, schrieb Analyst Hannes Leitner in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Leitner zufolge ist Mattheys Weggang bedauerlich, wenn auch wahrscheinlich mit nicht ganz so weitreichenden Folgen wie die Weggänge davor von Schuijff oder Zaki./ajx/mis;