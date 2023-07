adidas 166.24 CHF 0.83% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Adidas nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Reduce" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. Die Resultate des Sportartikelkonzerns seien weniger schlimm als befürchtet ausgefallen, schrieb Analyst Volker Bosse in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Adidas gehe nun für das Jahr von einem negativen Betriebsergebnis von 450 Millionen Euro aus, was aber immer noch ein höheres Minus bedeute, als von ihm sowie am Markt allgemein erwartet, so Bosse./edh/mis;

