NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Adidas nach Zahlen zum dritten Quartal von 260 auf 275 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) liege um 7 Prozent über der Konsensprognose, schrieb Analystin Olivia Townsend in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Mit den Aussagen zum Gesamtjahr schließe der Sportartikelhersteller nun zu den Markterwartungen auf./bek/ajx;