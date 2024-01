NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat ABB auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 38 Franken belassen. Der Elektrifizierungs- und Automatisierungstechnikkonzern habe mit Blick auf ein Schreiben des "Ausschusses für Innere Sicherheit des US-Repräsentantenhauses" und des "Sonderausschusses für den strategischen Wettbewerb zwischen den Vereinigten Staaten und der Kommunistischen Partei Chinas" ein großes Interesse an einer umfassenden Kooperation und könnte deshalb auch die Geschäftsbeziehungen mit dem chinesischen Zulieferer ZPMC beenden, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies werde zwar wahrscheinlich Vertragsstrafen nach sich ziehen. Allerdings sei der Umfang der Geschäfte mit den USA, die von chinesischen Zulieferern abhingen, sehr gering./gl/stk;