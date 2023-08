NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für AB Inbev von 69 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst James Edwardes Jones passte sein Bewertungsmodell am Donnerstag in einer Studie an das bessere zweite Quartal an./ag/mis;