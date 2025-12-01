Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’851 0.1%  SPI 17’661 0.1%  Dow 47’289 -0.9%  DAX 23’589 -1.0%  Euro 0.9342 0.2%  EStoxx50 5’667 0.0%  Gold 4’232 0.4%  Bitcoin 69’785 -3.9%  Dollar 0.8045 0.0%  Öl 63.3 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204Novartis1200526UBS24476758Nestlé3886335Alphabet A29798540NVIDIA994529Partners Group2460882Sandoz124359842Lonza1384101
Top News
Rohstoffe im November 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Tesla-Aktie vor neuem Höhenflug? Analyst sieht grosse Chancen bei Robotaxis und hebt Kursziel an
Boeing-Aktie vor Ausbruch? Analyst setzt auf starkes Comeback ab 2026
Ein Blick ins Depot von Jeremy Grantham: Die wichtigsten Aktienkäufe im dritten Quartal 2025
Milliardendeal zwischen NVIDIA und Synopsys - Aktien legen zu
Suche...
eToro entdecken
Kurse + Charts + Realtime Nachrichten Tools
Snapshot Chart (gross) Nachrichten Währungsrechner
Historisch Realtimekurs
Kurse + Charts + Realtime

Snapshot

Chart (gross)

Historisch

Realtimekurs

Nachrichten

Nachrichten

Tools

Währungsrechner

02.12.2025 00:19:24

South Korea Inflation Slips 0.2% In November

(RTTNews) - Consumer prices in South Korea were down a seasonally adjusted 0.2 percent on month in November, Statistics Korea said on Tuesday.

That beat expectations for a decline of 0.3 percent following the 0.3 percent increase in October.

On a yearly basis, inflation was up 2.4 percent - unchanged and in line with expectations.

Core CPI dipped 0.1 percent on month and rose 2.0 percent on year in November after rising 0.4 percent on month and 2.2 percent on year in the previous month.

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Zahlreiche Verkäufe: So hat die Schweizerische Nationalbank in den USA in Q3 investiert
Ein Blick ins Depot von Jeremy Grantham: Die wichtigsten Aktienkäufe im dritten Quartal 2025
Jahresendrally noch möglich? Darum befindet sich die TKMS-Aktie im Abwärtstrend
Tesla-Aktie tiefer: Rekordabsatz in Norwegen - Musk will Schuldenkrise mit KI lösen
Gold, Öl & Co. in KW 48: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Icahns Depot: Diese Aktien standen im 3. Quartal im Fokus
Die Performance der Kryptowährungen in KW 48: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Bitcoin Supply Shock 2025: Ist eine Angebotsverknappung realistisch?
Lufthansa- und Airbus-Aktien uneins: Datenproblem ohne Auswirkung auf Swiss-Flüge - Updates für A320-Jets

Top-Rankings

Rohstoffe im November 2025: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die C ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Die Performance der Kryptowährungen
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Monat stark. Das sind die Gewinner und ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
November 2025: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der November 2025 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich d ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Devisen in diesem Artikel

GBP/KRW 1’943.9388 -1.3038
-0.07

finanzen.net News

Datum Titel
01:03 GNW-News: VeydooMax V5 definiert intelligentes Fahren mit KI-Intelligenz und industriegerechtes Design neu - Deutschland-Premiere auf der INTERMOT Köln
23:09 Kreise: Rennen um Warner Bros geht weiter - Netflix weiter dabei
22:38 Völkerrechtsbruch?: Weißes Haus stärkt Hegseth den Rücken
22:37 INDEX-MONITOR/Nach fortgesetztem Kursrutsch: Lanxess raus aus Stoxx Europe 600
22:37 ROUNDUP/Aktien New York Schluss: US-Börsen mit schwachem Dezember-Auftakt
22:15 Aktien New York Schluss: US-Börsen mit schwachem Dezember-Auftakt
21:25 ROUNDUP 4: Airbus schockt mit Softwareärger und mangelhaften Teilen - Kursrutsch
21:15 ROUNDUP: Moskau erklärt wichtige ukrainische Stadt Pokrowsk für erobert
21:08 Devisen: Euro hält sich knapp über 1,16 US-Dollar
21:26 Kreml: Russisches Militär erklärt Pokrowsk für erobert