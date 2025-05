Stoxx launcht neue Composite-Indizes für DAX

Der DAX All Cap kombiniert DAX MDAX und SDAX - der DAX LargeMid Cap DAX und MDAX und der DAX MidSmall Cap MDAX und SDAX. Von den neuen Indizes verspricht sich das Unternehmen eine Möglichkeit für Anleger, verschiedene Grössensegmente des deutschen Aktienmarktes in einer Indexstrategie zu kombinieren. Die Einführung der DAX-Composite-Indizes erfolge vor dem Hintergrund eines gestiegenen Interesses an deutschen Aktien, teilt Stoxx mit.

Denn gemessen an den Fondszuflüssen in diesem Jahr seien diese auf ein Mehrjahreshoch geklettert. Die Nettokäufe von ETF , die in der EMEA-Region zugelassen seien, seien in diesem Jahr auf 3,1 Milliarden Euro gestiegen. Damit erreichten sie nach Angaben des Daten-Anbieters ETFBook den bisher höchsten Wert für einen vergleichbaren Zeitraum - basierend auf Daten, die bis ins Jahr 2015 zurückreichten. Die Nettomittelzuflüsse in Fonds, die einen Index der DAX-Familie abbildet, beliefen sich laut ETFBook in diesem Zeitraum auf 3 Milliarden Euro oder 97 Prozent des Gesamtvolumens.

