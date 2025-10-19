|Frühes Investment
Worldcoin: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
Bei einem frühen Worldcoin-Engagement müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.
Gestern vor 1 Jahr notierte Worldcoin bei 2.366 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in WLD investiert hätte, hätte er nun 42.26 Worldcoin. Die Anlage hätte nun einen Wert von 37.45 USD, da sich der Wert von Worldcoin am 18.10.2025 auf 0.8862 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 62.55 Prozent vermindert.
Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte WLD am 08.04.2025 bei 0.6161 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Worldcoin liegt derzeit bei 3.924 USD und wurde am 06.12.2024 erreicht.
Redaktion finanzen.net
