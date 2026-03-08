Worldcoin: So viel Wert wäre mit einer Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen

Anzeige

Am 07.03.2025 notierte Worldcoin bei 0.9366 USD. Wenn ein Investor damals 1’000 USD in WLD investiert hätte, befänden sich nun 1’067.70 Worldcoin in seinem Depot. Die gehaltenen Worldcoin wären am 07.03.2026 402.86 USD wert gewesen, da der WLD-USD-Kurs bei 0.3773 USD lag. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 59.71 Prozent.

Am 05.02.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0.3458 USD. Bei 1.939 USD erreichte Worldcoin am 09.09.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net