Wie viel Wert mit einer Investition in Worldcoin von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
Anleger, die vor Jahren in Worldcoin investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Am 01.11.2024 kostete Worldcoin 1.880 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 5’320.27 WLD. Das Investment hätte nun einen Wert von 4’621.28 USD, da sich der Wert von Worldcoin am 01.11.2025 auf 0.8686 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 53.79 Prozent verringert.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 08.04.2025 erreicht und liegt bei 0.6161 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Worldcoin liegt derzeit bei 3.924 USD und wurde am 06.12.2024 erreicht.
Redaktion finanzen.net
