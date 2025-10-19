Wie viel Anleger mit einem Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 1 Jahr verloren hätten

Anzeige

Vor 1 Jahr notierte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) bei 0.3697 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 270.46 POL im Depot. Mit dem POL-USD-Kurs von gestern gerechnet (0.1892 USD), wäre das Investment nun 51.18 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 48.82 Prozent eingebüsst.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 08.04.2025 erreicht und liegt bei 0.1668 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 06.12.2024 bei 0.7155 USD..

Redaktion finanzen.net