Was ist Solaxy (SOLX) und weshalb ist das ICO so erfolgreich?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Solaxy ist eine Layer-2-Lösung für die Solana-Blockchain, die entwickelt wurde, um die Skalierbarkeit und Effizienz des Netzwerks zu verbessern. Durch die Implementierung einer Rollup-Architektur zielt Solaxy darauf ab, Transaktionsgeschwindigkeiten zu erhöhen und Gebühren zu reduzieren, was vor allem für Coin-Launches mit hoher Nachfrage und dezentrale Anwendungen (dApps) von Vorteil ist.

Das Initial Coin Offering (ICO) von Solaxy hat jetzt schon grosse Erfolge erzielt und über 19 Millionen US-Dollar eingenommen. Der Erfolg zeigt wie stark das Interesse der Investoren ist.

Was ist Solaxy und warum braucht Solana eine Layer-2?

Solaxy ist eine Layer-2-Lösung für die Solana-Blockchain, die entwickelt wurde, um Netzwerküberlastungen zu reduzieren und die Skalierbarkeit zu verbessern. Durch die Implementierung einer Rollup-Architektur zielt Solaxy darauf ab, Transaktionsgeschwindigkeiten zu erhöhen und Gebühren zu reduzieren, was insbesondere für dezentrale Anwendungen (dApps) von Vorteil ist.

Warum benötigt Solana eine Layer-2-Lösung? Ist Solana nicht bereits schnell und skalierbar? Solana ist bekannt für seine hohe Geschwindigkeit und niedrigen Transaktionsgebühren, jedoch gab es immer wieder signifikante Probleme mit der Netzwerkstabilität. Diese Probleme traten insbesondere 2023 und 2024 auf, als das Netzwerk mehrere Ausfälle erlebte. Einer der schwerwiegenden Vorfälle war im September 2023, als das Solana-Netzwerk aufgrund von Überlastungen für mehrere Stunden offline ging. Der Ausfall wurde durch einen Anstieg von Transaktionen verursacht, der das Netzwerk überlastete.

Diese Probleme setzten sich 2024 fort, als Solana erneut mehrere Stunden aufgrund von Überlastungen und Bugs in den Protokollen ausfiel. Doch auch schon 2022 ereignete sich im Mai ein Vorfall, als das Netzwerk aufgrund von NFT-Minting-Bots, die 4 Millionen Transaktionen pro Sekunde generierten, für 13 Stunden und 44 Minuten lahmgelegt wurde.

Ein weiteres Problem war der Ausfall im Januar 2024, als ein böswilliger Angriff das Netzwerk von Solana destabilisiert und zu einem kompletten Stopp der Transaktionen führte. Der Angriff trug zur Wahrnehmung bei, dass Solana trotz seiner technologischen Vorteile bei hoher Nutzung instabil sein kann. Noch ein Vorfall ereignete sich im Januar 2025, als die Einführungen der Memecoins TRUMP und MELANIA zu einer grossen Belastung des Netzwerks führten. Die hohe Handelsaktivität und die damit verbundene Transaktionsflut überforderten die Kapazitäten der Solana-Blockchain, was zu Verzögerungen und teilweise zu Ausfällen führte.

Angesichts dieser wiederholten Ausfälle wurde klar, dass eine zusätzliche Layer erforderlich ist, um die Mainchain zu entlasten und die Stabilität zu gewährleisten. Eine Layer-2-Lösung wie Solaxy kann diese Probleme adressieren, indem sie eine separate Layer bietet, auf der Transaktionen abgewickelt werden, bevor sie in die Solana-Mainchain integriert werden. Dadurch können Transaktionen schneller verarbeitet und das Netzwerk effizienter genutzt werden.

Wo und wie kann man in Solaxy (SOLX) investieren?

Solaxy (SOLX) ist ein neues Layer-2-Projekt für die Solana-Blockchain, das derzeit eine Presale-Phase durchläuft. Während dieser Phase können Investoren SOLX-Token zu einem reduzierten Preis erwerben.

Um SOLX zu kaufen, benötigt man eine Krypto-Wallet, die sowohl den ERC-20- als auch den SPL-Token-Standard unterstützt. Eine empfohlene Option ist die “Best Wallet”. Für den Kauf von SOLX benötigt man entweder Ethereum (ETH) oder Tether (USDT). In der “Best Wallet” kann man diese Kryptowährungen direkt mit einer Kreditkarte, Debitkarte, Google Pay, Apple Pay, Neteller oder Skrill kaufen.

Nun muss man die offizielle Solaxy-Presale-Website besuchen und auf “Wallet verbinden” klicken. Hier wählt man die Wallet aus der angezeigten Liste aus und autorisiert die Verbindung. Es sollte sichergestellt sein, dass die offizielle Website verwendet wird, um Phishing-Angriffe zu vermeiden.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.