Warum Layer 2-Lösungen für Solana wichtig sind

Solana hat sich als eine der führenden Blockchains etabliert, bekannt für ihre hohe Geschwindigkeit und niedrigen Transaktionskosten. Mit dem raschen Wachstum des Netzwerks und der zunehmenden Nutzung durch DeFi-Projekte und Memecoins sind jedoch Skalierbarkeitsprobleme aufgetreten. Transaktionsverzögerungen und -fehler während Spitzenzeiten haben die Notwendigkeit für effektive Skalierungslösungen verdeutlicht.

In diesem Kontext tritt Solaxy (SOLX) als erste Layer-2-Lösung für Solana auf den Plan. Solaxy zielt darauf ab, die Netzwerküberlastung zu reduzieren, indem es Transaktionen off-chain verarbeitet und anschliessend auf der Haupt-Blockchain abwickelt. Diese Methode hat sich in anderen Blockchains bewährt und verspricht, die Skalierbarkeit von Solana erheblich zu verbessern.

Einführung in Solana und Solaxy (SOLX)

Solana ist eine dezentrale Blockchain-Plattform, die 2017 von Anatoly Yakovenko gegründet wurde. Sie wurde entwickelt, um skalierbare und benutzerfreundliche dezentrale Anwendungen (dApps) und Smart Contracts zu unterstützen. Ein Merkmal von Solana ist die Kombination der Konsensmechanismen Proof of History (PoH) und Proof of Stake (PoS), die eine hohe Transaktionsgeschwindigkeit und geringe Gebühren ermöglichen. Solana kann theoretisch bis zu 65.000 Transaktionen pro Sekunde verarbeiten, was sie zu einer der schnellsten Blockchains macht. Das gilt allerdings nur in der Theorie. Die Praxis hat zuletzt beim Launch des Melania Memecoins gezeigt, dass bei vielen Transaktionen gleichzeitig Probleme auftauchen.

Solaxy ist eine Layer-2-Lösung, die speziell für das Solana-Netzwerk entwickelt wurde, um diese Skalierbarkeitsprobleme zu adressieren. Es verarbeitet Transaktionen off-chain und bündelt diese, bevor sie auf die Blockchain zurückgeführt werden. Dieser Ansatz reduziert die Belastung des Solana-Netzwerks, verringert Transaktionsgebühren und erhöht die Geschwindigkeit. Ein zusätzliches Merkmal von Solaxy ist die geplante Bridge zwischen Solana und Ethereum, die einen nahtlosen Austausch von Token zwischen den beiden Blockchains ermöglichen soll. Das Prinzip der Layer-2s kennt man bereits von Ethereum durch Projekte wie Optimism oder Arbitrum, allerdings ist Soalxy das erste Projekt, welches diese Lösung auch für Solana anbietet.

Die Skalierbarkeitsprobleme von Solana

Solana hat in der Vergangenheit mehrere Netzwerkausfälle erlebt, die zu Unterbrechungen der Blockproduktion führten. Ein Vorfall ereignete sich am 14. September 2021, als das Netzwerk aufgrund einer Transaktionsflut für etwa 17 Stunden offline war. Die genaue Ursache wurde zunächst nicht öffentlich bekannt gegeben, jedoch wurde später ein Fehler im BPF-Loader als Hauptursache identifiziert.

Ein weiterer Vorfall trat am 1. Mai 2022 auf, als das Netzwerk aufgrund eines DDoS-Angriffs für etwa sieben Stunden ausfiel. Solana.Status zeigte während dieses Zeitraums keine Probleme an, was zu Verwirrung und Frustration bei den Nutzern führte.

Ein weiterer Vorfall ereignete sich am 6. Februar 2024, als das Netzwerk aufgrund eines Leistungsproblems für etwa fünf Stunden offline war. Im April 2024 berichteten Nutzer von verzögerten Transaktionen und einer erhöhten Rate an gescheiterten Transaktionen. Daten zeigten, dass nur etwa 25 % der geldwerten Transaktionen erfolgreich abgewickelt wurden, was auf eine Überlastung des Netzwerks hinweist.

Auch die Einführung des MELANIA-Memecoins durch Melania Trump hat das Solana-Netzwerk stark belastet. Innerhalb weniger Stunden nach dem Start erreichte der Melania-Memecoin ein Hoch von 13 US-Dollar und eine Marktkapitalisierung von 2 Milliarden US-Dollar. Diese plötzliche Nachfrage führte zu Verzögerungen und gescheiterten Transaktionen auf der Solana-Blockchain.

All diese Vorfälle zeigen, wie wichtig Solaxy für Solana sein wird. Aktuell läuft noch das ICO von Solaxy, wo Investoren vor dem Launch an den Börsen in den SOLX Token investieren können. Der Kurs liegt aktuell 0,001638 US-Dollar. Der Kauf ist über die offizielle Webseite möglich. Eine Web3-Wallet wird dafür benötigt.

