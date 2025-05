Warum der US-Dollar zu Franken und Euro anzieht

Die jüngste Entspannung im Zoll-Streit mit der Fristverlängerung für die EU wird von Devisenexperten angeführt. Zudem bekam der Dollar Rückenwind von starken Konjunkturdaten.

So notiert das Dollar/Franken mit 0,8286 Dollar klar über dem Niveau von Dienstagmorgen (0,8223). Und auch der Euro hat im US-Handel deutlich nachgegeben. Die europäische Gemeinschaftswährung klammerte sich am frühen Morgen mit 1,1300 US-Dollar an die Marke von 1,13 nach 1,1371 am frühen Dienstag.

Währenddessen blieb Euro/Franken in einer engen Spanne. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung bei 0,9365 Schweizer Franken gehandelt und damit etwas tiefer als am Vorabend und leicht über dem Stand am frühen Dienstag.

awp-robot/dm

Zürich (awp)