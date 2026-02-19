Wäre eine USD Coin-Anlage von vor 1 Jahr lukrativ gewesen?

Anzeige

USD Coin wurde am 18.02.2025 zu einem Wert von 0.9999 USD gehandelt. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1’000.12 USDC im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’000.09 USD, da USD Coin am 18.02.2026 1.0000 USD wert war. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 0.01 Prozent zugenommen.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte USDC am 03.06.2025 bei 0.9992 USD. Am 14.11.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 1.000 USD.

Redaktion finanzen.net