VeChain: So lukrativ wäre eine Investition von vor 1 Jahr gewesen

Gestern vor 1 Jahr war ein VeChain 0.022649 USD wert. Bei einem Investment von 100 USD in VET vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4’415.21 VeChain. Die gehaltenen Coins wären am 19.09.2025 110.24 USD wert gewesen, da der VET-USD-Kurs bei 0.024967 USD lag. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 10.24 Prozent zugenommen.

Das 52-Wochen-Tief von VET wurde am 22.06.2025 erreicht und liegt bei 0.019283 USD. Das 52-Wochen-Hoch von VeChain liegt derzeit bei 0.078697 USD und wurde am 03.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net