22.12.2025 13:03:50
State of Crypto live: What’s on the horizon for 2026?
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|71’561.66311
|1.52%
|Vision
|0.06663
|2.33%
|Ethereum
|2’424.36560
|1.47%
|Ripple
|1.53753
|0.46%
|Solana
|100.95941
|0.66%
|Cardano
|0.29708
|2.03%
|Polkadot
|1.45315
|1.38%
|Chainlink
|10.12450
|2.30%
|Pepe
|0.00000
|-0.74%
|Bonk
|0.00001
|1.34%
Inside Krypto
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
