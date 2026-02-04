Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
04.02.2026 19:43:08

So viel Verlust hätte eine Tether-Investition von vor 1 Jahr eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Engagement in Tether verlieren können.

Gestern vor 1 Jahr notierte Tether bei 1.001 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in USDTinvestiert, wäre er nun im Besitz von 99.90 Tether. Da sich der Kurs von USDT-USD gestern auf 0.9986 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 99.76 USD wert. Die Abnahme von 100 USD zu 99.76 USD entspricht einer negativen Performance von 0.24 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 04.02.2026 bei 0.9978 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 10.10.2025 bei 1.002 USD.

Redaktion finanzen.net

