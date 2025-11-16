|Performance unter der Lupe
|
16.11.2025 11:03:09
So viel Verlust hätte eine Investition in Aptos von vor 1 Jahr eingebracht
So viel Verlust hätte ein frühes Engagement in Aptos Investoren gebracht.
Aptos wurde gestern vor 1 Jahr bei 11.89 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 100 USD in APT investiert hätte, hätte er nun 8.410 Aptos im Depot. Die gehaltenen Coins wären gestern 24.60 USD wert gewesen, da sich der APT-USD-Kurs auf 2.925 USD belief. Damit wäre das Investment um 75.40 Prozent gesunken.
Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 04.11.2025 bei 2.569 USD. Am 06.12.2024 stieg Aptos auf ein 52-Wochen-Hoch bei 14.70 USD.
Redaktion finanzen.net
Inside Krypto
