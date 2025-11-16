Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’634 -0.8%  SPI 17’392 -0.9%  Dow 47’147 -0.7%  DAX 23’877 -0.7%  Euro 0.9223 0.0%  EStoxx50 5’694 -0.9%  Gold 4’080 -2.2%  Bitcoin 75’439 -4.6%  Dollar 0.7949 0.3%  Öl 64.2 1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Tesla-Aktie vor Durchbruch? Nächster Meilenstein in Sicht - Israel prüft Zulassung von FSD-System
Gold, Öl & Co. in KW 46: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Warnsignale von Goldman Sachs und Morgan Stanley: Steht eine Marktkorrektur bevor?
Relief-Aktie: Aktionäre winken Fusion mit NeuroX durch
Die Performance der Kryptowährungen in KW 46: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Suche...
Performance unter der Lupe 16.11.2025 11:03:09

So viel Verlust hätte eine Investition in Aptos von vor 1 Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte eine Investition in Aptos von vor 1 Jahr eingebracht

So viel Verlust hätte ein frühes Engagement in Aptos Investoren gebracht.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Aptos wurde gestern vor 1 Jahr bei 11.89 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 100 USD in APT investiert hätte, hätte er nun 8.410 Aptos im Depot. Die gehaltenen Coins wären gestern 24.60 USD wert gewesen, da sich der APT-USD-Kurs auf 2.925 USD belief. Damit wäre das Investment um 75.40 Prozent gesunken.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 04.11.2025 bei 2.569 USD. Am 06.12.2024 stieg Aptos auf ein 52-Wochen-Hoch bei 14.70 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Alle Krypto-News im Überblick
Zum BTC-USD Währungsrechner
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs

Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Börsentag 2025: Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen

Im Experteninterview erklärt Prof. Dr. Torsten Dennin, welche Faktoren die Preise von Gold, Silber, Kupfer, Uran und Agrarrohstoffen treiben – und welche Chancen & Risiken Anleger jetzt kennen sollten.

👉 Was steckt hinter der aktuellen Gold- und Silber-Rallye?
👉 Welche Rohstoffe gelten 2025 als besonders spannend für Investments?
👉 Wie investieren Anlegerinnen und Anleger am besten in Edelmetalle & Rohstoffe?

Erhalte fundierte Einschätzungen, Marktprognosen und Antworten auf spannende Zuschauerfragen rund um Edelmetalle, Minenaktien, ETFs und Rohstofftrends.

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Blogger-Lounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

Silber vor Verdopplung? Rohstoffexperte über die Chancen | Börsentag Zürich 2025