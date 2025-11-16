So viel Verlust hätte eine Investition in Aptos von vor 1 Jahr eingebracht

Anzeige

Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Aptos wurde gestern vor 1 Jahr bei 11.89 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 100 USD in APT investiert hätte, hätte er nun 8.410 Aptos im Depot. Die gehaltenen Coins wären gestern 24.60 USD wert gewesen, da sich der APT-USD-Kurs auf 2.925 USD belief. Damit wäre das Investment um 75.40 Prozent gesunken.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 04.11.2025 bei 2.569 USD. Am 06.12.2024 stieg Aptos auf ein 52-Wochen-Hoch bei 14.70 USD.

Redaktion finanzen.net