Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’636 0.3%  SPI 18’802 0.2%  Dow 49’501 0.1%  DAX 24’941 0.1%  Euro 0.9130 0.2%  EStoxx50 6’008 0.4%  Gold 5’012 -0.6%  Bitcoin 53’056 0.5%  Dollar 0.7696 0.2%  Öl 67.4 -0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335Roche1203204UBS24476758Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Siemens Energy-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy
Barclays hält an Kaufempfehlung für TUI-Aktie fest: Holiday Experiences im Fokus
Siemens Energy-Aktie im Rallymodus? RBC sieht weiteres Potenzial dank starkem Cashflow
dormakaba-Aktie im Minus: S&P vergibt erstmals BBB-Rating mit stabilem Ausblick
RENK-Aktie rückt in den Fokus: Ausbau des US-Geschäfts durch Investitionen in Michigan
Suche...
Investition unter der Lupe 16.02.2026 11:03:08

So viel Gewinn hätte eine Investition in Ethereum von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte eine Investition in Ethereum von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Ethereum-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Anzeige
Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets

Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.

Jetzt kaufen

Ethereum kostete gestern vor 5 Jahren 1’779.35 USD. Bei einem ETH-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.05620 Ethereum. Da sich der Wert eines Coins am 15.02.2026 auf 1’964.54 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 110.41 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 10.41 Prozent angezogen.

Am 08.04.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 1’471.59 USD. Am 22.08.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 4’828.99 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zum BTC-USD Währungsrechner
Alle Krypto-News im Überblick
Hier geht’s direkt zum Bitcoin-Kurs

Bildquelle: Steve Heap / Shutterstock.com
Jetzt neu: Aktuelle Anlagetrends auf einen Blick
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall