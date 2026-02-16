|Investition unter der Lupe
|
16.02.2026 11:03:08
So viel Gewinn hätte eine Investition in Ethereum von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Ethereum-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren.
Ethereum kostete gestern vor 5 Jahren 1’779.35 USD. Bei einem ETH-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.05620 Ethereum. Da sich der Wert eines Coins am 15.02.2026 auf 1’964.54 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 110.41 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 10.41 Prozent angezogen.
Am 08.04.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 1’471.59 USD. Am 22.08.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 4’828.99 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
BITCOIN KAUFEN? DAS SOLLTEN SIE JETZT WISSEN!
Was beim Einstieg wirklich zählt: Sichere Handelsplätze finden, wichtige Grundlagen und aktuelle Trends verstehen.Jetzt informieren und fundiert in Bitcoin investieren
Top Kryptowährungen
|Bitcoin
|53’055.92297
|0.45%
|Handeln
|Vision
|0.04078
|0.12%
|Handeln
|Ethereum
|1’528.72899
|1.25%
|Handeln
|Ripple
|1.15877
|2.28%
|Handeln
|Solana
|66.11738
|0.07%
|Handeln
|Cardano
|0.21907
|1.15%
|Handeln
|Polkadot
|1.04865
|0.54%
|Handeln
|Chainlink
|6.82585
|1.15%
|Handeln
|Pepe
|0.00000
|2.32%
|Handeln
|Bonk
|0.00001
|1.37%
|Handeln
Inside Krypto
Ob Industrie 4.0, Luxusgüter oder Internet-Infrastruktur - hier finden Sie aktuelle Anlagetrends mit vielen Hintergrundinformationen und passenden Trendaktien. Jetzt mehr lesen
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/