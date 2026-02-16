So viel Gewinn hätte eine Investition in Ethereum von vor 5 Jahren eingebracht

Anzeige

Ethereum kostete gestern vor 5 Jahren 1’779.35 USD. Bei einem ETH-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.05620 Ethereum. Da sich der Wert eines Coins am 15.02.2026 auf 1’964.54 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 110.41 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 10.41 Prozent angezogen.

Am 08.04.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 1’471.59 USD. Am 22.08.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 4’828.99 USD.

Redaktion finanzen.net