So viel Gewinn hätte ein Investment in Ethereum von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Ethereum-Einstieg gewesen.
Ethereum kostete am 14.09.2020 376.88 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in ETH investiert hätte, hätte er nun 0.2653 Ethereum. Die gehaltenen Ethereum wären gestern 1’223.20 USD wert gewesen, da sich der ETH-USD-Kurs auf 4’610.01 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 1’123.20 Prozent vermehrt.
Das 52-Wochen-Tief von ETH wurde am 08.04.2025 erreicht und liegt bei 1’471.59 USD. Bei 4’828.99 USD erreichte die Kryptowährung am 22.08.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
