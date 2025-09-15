So viel Gewinn hätte ein Investment in Ethereum von vor 5 Jahren abgeworfen

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Ethereum kostete am 14.09.2020 376.88 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in ETH investiert hätte, hätte er nun 0.2653 Ethereum. Die gehaltenen Ethereum wären gestern 1’223.20 USD wert gewesen, da sich der ETH-USD-Kurs auf 4’610.01 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 1’123.20 Prozent vermehrt.

Das 52-Wochen-Tief von ETH wurde am 08.04.2025 erreicht und liegt bei 1’471.59 USD. Bei 4’828.99 USD erreichte die Kryptowährung am 22.08.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Redaktion finanzen.net
